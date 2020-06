A proposito di statue: a Gelsenkirchen inaugurano quella di Lenin

Mentre in Italia impazza il dibattito su quel simpatico mitomane di Montanelli, a Gelsenkirchen, cittadinia tedesca che si trova nel bacino minerario della Ruhr, si inaugurerà una statua in onore di Vladimir Ilitch Oulianov, meglio noto come Lenin. Ad averla commissionata è il Partito Marxista-Leninista Tedesco (MLPD). La statua, secondo quanto scrive l’AFP, era stata realizzata nel 1957 in Cecoslovacchia e doveva essere inaugurata a marzo ma poi è stato tutto rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il comune di Gelsenkirchen si era opposto al monumento ma, trovandosi questo su un terreno privato, alla fine ha dovuto capitolare dopo che il tribunale superiore di Münster ha respinto l’appello. La scorsa settimana ad Amburgo una statua di Otto von Bismarck, il primo cancelliere tedesco, è stata schizzata di vernice rossa. Bismarck, che orchestrò l’unificazione della Germania nel 1871, è anche noto per aver ospitato la Conferenza di Berlino del 1884, in cui l’Africa venne divisa tra le potenze coloniali europee.

