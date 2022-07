“Vai a prenderti uno Xanax”, la lite al Senato tra Ronzulli e Gelmini

Mentre in Senato era già deflagrata la crisi, due esponenti di Forza Italia (una si è dimessa subito dopo il mancato voto di fiducia a Mario Draghi) si sono rese protagoniste di una lite davanti a tutti i parlamentari. Da una parte Maria Stella Gelmini, dall’altra Licia Ronzulli. La prima, attuale Ministra per gli Affari Regionali e per le Autonomie, ha accusato l’ormai ex collega di partito di aver fatto cadere l’esecutivo; la seconda ha risposto invitandola a prendere un anti-depressivo.

Gelmini Ronzulli, la lite al Senato dopo la mancata fiducia a Draghi

Scene di ordinaria follia in una giornata di ordinaria follia politica. Secondo le ricostruzioni fatte dai presenti, al termine del dibattimento in Aula (quindi prima delle dichiarazioni di voto), Maria Stella Gelmini (presente in Aula nel ruolo di Ministra) si è rivolta all’ala del Senato occupata dai suoi colleghi di Forza Italia e ha accusato i parlamentari di aver deciso di seguire la “linea Ronzulli”, ovvero quella che – secondo lei – ha portato alla fine dell’esecutivo. E poi si è rivolta alla senatrice con queste parole:

“Contenta ora che hai mandato a casa il governo?”.

Parole che hanno provocato la reazione della stessa Ronzulli che ha attacco la sua (ormai ex) collega di partito con questa frase:

“Vai a piangere da un’altra parte e prenditi lo Xanax”.

E tutto ciò è stato confermato dalla stessa Ronzulli a Lapresse:

“Alla fine del dibattito in aula, il ministro si è alzata dai banchi del governo e si è avvicinata ai banchi dei senatori di Forza Italia dove erano seduti Gallone, Toffanin con fare intimidatorio e puntando il dito indice aggredendoli verbalmente urlando e accusandoli di volere la caduta del governo. In realtà le cronache di questi giorni testimoniano il mio costante impegno per trovare una soluzione di continuità, e di ciò sono testimoni decine di persone. Ho consigliato quindi, rispondendo alle provocazioni del ministro in preda ad un evidente nervosismo, di assumere presto uno Xanax, e che la linea a noi la dà solo e unica ste Berlusconi”.

E la lite Gelmini-Ronzulli ha avuto i suoi effetti nell’immediato: la Ministra, infatti, ha annunciato il suo addio a Forza Italia: