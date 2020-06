Il tizio che dice che c’è la CIA dietro il Coronavirus e si schianta con l’auto

Gaston Sanda, 24 anni, si è andato a schiantare con la sua auto sul cancello dell’ambasciata cinese a Buenos Aires in Argentina dopo aver pubblicato sui social network un video in cui affermava che c’era la CIA dietro il Coronavirus SARS-COV-2. Secondo alcune fonti l’uomo ha anche dichiarato di avere una bomba a bordo nel tentativo di ottenere asilo politico. L’auto è andata distrutta mentre il cancello ha resistito all’urto ma si è danneggiato.

🇨🇳💥🚗 | Un hombre intentó derribar el portón de la Embajada de China en Buenos Aires con su auto. Fuentes de @CancilleriaARG aseguraron que el hombre pidió que lo atendieran y como no lo hicieron, chocó contra el edificio. pic.twitter.com/2MwLChLbBj — ᴅɪᴘʟᴏᴍᴀᴄɪᴀ ᴀᴄᴛɪᴠᴀ (@DiploActiva) June 23, 2020

Sanda avrebbe riferito ai testimoni di averw un esplosivo in macchina dopo il tentativo di sfondare il cancello, ma la polizia ha verificato che era tutta una bufala. Poco prima, in un video pubblicato lunedì mattina, il ragazzo ha detto di conoscere la verità sul Coronavirus, sostenendo che la CIA aveva scatenato la pandemia in Cina. L’ambasicata cinese ha fatto sapere che nessuno del personale è rimasto ferito e che l’ambasciatore non era presente al momento dell’incidente.