E alla fine Alessandro Gassmann ha bloccato Enrico Ruggeri

Vi ricordate le critiche di Enrico Ruggeri ad Alessandro Gassmann per la denuncia per la festa dei vicini? Lo scontro non è finito lì

Enrico Ruggeri racconta su Twitter di essere stato ‘bloccato’ da Alessandro Gassmann: “Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso. Mi sa che le battute devo tenerle per me”. Il cantante ha pubblicato, insieme al commento, una foto che mostra la scritta ‘Alessandro Gassmann ti ha bloccato’.

E alla fine Gassmann ha bloccato Enrico Ruggeri

È un nuovo capitolo dello scontro social a distanza fra i due artisti, diventati l’emblema della diatriba fra ‘chiusuristi’ e ‘aperturisti’ in epoca Covid. Qualche giorno fa, l’attore romano aveva infatti pubblicato un post in cui raccontava di una festa in casa dei vicini, con tanto di musica e ‘assembramento’, lasciando intendere -pur senza dirlo esplicitamente- di aver chiamato la polizia per far cessare il momento di baldoria. Il web si era spaccato a metà fra coloro che avevano accusato Gassmann di metodi eccessivamente ‘delatori’ e chi invece aveva ritenuto corretto il suo comportamento. In quel contesto, si era inserita una battuta di Enrico Ruggeri che, sempre su Twitter, aveva scritto: “Grande attore e regista…con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est…”. Gassmann non deve però avere apprezzato molto la pacata ironia del cantante, che oggi si è invece accorto di essere stato bannato. Non resta che attendere per conoscere i nuovi sviluppi della vicenda.

Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso.

Mi sa che le battute devo tenerle per me. pic.twitter.com/8Eo2cGDyYc — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) April 22, 2021

La storia di Gassmann e della denuncia per la festa dei vicini

Alessandro Gassmann, attore e – ora – attivissimo sui social. Tanto che vanta più di 295mila follower. Persone a cui ieri ha dato una lezione: se vedete che qualcuno sta violando le norme anti contagio, chiamate le forze dell’ordine e denunciate quanto sta avvenendo. Così ha fatto lui, e ha affidato alla piattaforma i suoi pensieri, quando ieri pomeriggio ha sentito che un vicino di casa stava festeggiando nel suo appartamento con “decine di persone”. Ha scritto su twitter, ricevendo una sfilza di reazioni positive:

… sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino ,inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?… hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare…