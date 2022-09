La clamorosa gaffe della candidata forzista Rita Dalla Chiesa, che scambia Molfetta per Giovinazzo

La candidata alla Camera dei Deputati di Forza Italia Rita Dalla Chiesa, capolista per il proporzionale e per il collegio uninominale, si trova attualmente tra i comuni del collegio Bari-Molfetta (dove è candidata) per il suo tour elettorale. E, nelle ultime ore, ha fatto molto discutere uno scivolone “geografico” che l’ha vista protagonista e che non è sfuggito agli occhi attenti degli utenti social. Nel promuovere la sua candidatura sul web, infatti, la figlia del generale ucciso dalla mafia ha commesso un grave errore scambiando Molfetta per Giovinazzo. Nello specifico, la giornalista ha pubblicato una foto di Molfetta scrivendo come descrizione: “Diario di una campagna elettorale in Puglia, faticosa ma piena di realtà professionali importanti. E di troppi problemi che le persone aspettano che vengano finalmente risolti. Intanto, vi faccio conoscere Giovinazzo. Città di mare, di opere d’arte, di cultura e di giovani con grandi speranze”.

La candidata forzista Rita Dalla Chiesa scambia Molfetta per Giovinazzo, M5S: “Succede ai candidati calati dall’alto”

Il post con lo scivolone è stato subito cancellato dai profili social di Rita Dalla Chiesa ed è stato prontamente sostituito con le immagini giuste. Ma non è bastato: molti si sono accorti della gaffe prima dell’eliminazione della stessa, come gli attivisti del Movimento 5 Stelle, che hanno colto la palla al balzo per rilanciare quel post e dimostrare la poca conoscenza del territorio della candidata forzista. I pentastellati hanno scritto: “Questo succede quando i candidati vengono calati dall’alto e devono fare corsi accelerati sui territori che dicono di voler rappresentare in Parlamento. Noi però siamo buoni: Rita quando vuoi sapere qualcosa su Molfetta, Giovinazzo e paesi limitrofi siamo a disposizione. A differenza tua qui siamo nati e cresciuti”.

In ogni caso, la candidatura di Rita Dalla Chiesa con i berlusconiani non è stata presa benissimo da molti sin dall’inizio, con un utente che aveva fatto notare come fosse “figlia del generale Dalla Chiesa ucciso proprio dalla mafia candidata con Forza Italia”. Lo scivolone di oggi di certo non migliora le cose per la candidata forzista, la cui breve ma faticosa corsa verso il 25 settembre sembra farsi sempre più accidentata.