La clamorosa gaffe di De Grandis sulla fuga dell’Inter | VIDEO

C’è stato un concorrente televisivo che ha ottenuto la gloria dei social ad anni di distanza per aver sbagliato una vocale. Parliamo del signor Giancarlo Pelosi, improvvido protagonista di una gaffe che ha segnato la sua storia e quella della televisione italiana. Ora, però, la gaffe di Stefano De Grandis – giornalista e conduttore di Sky Sport – rischia di soppiantare il primato mantenuto per anni dal concorrente della Ruota della Fortuna. Con i social che, in tempo reale, hanno reso virale quell’errore.

Gaffe De Grandis: la vocale sbagliata e il video che diventa virale

La gaffe, con tanto di correzione immediata, è stato trasmesso in diretta durante uno degli approfondimenti di Sky Sport 24 dopo i risultati della 25^ giornata di Serie A. L’Inter, con il successo per 2-1 (doppietta di Alexis Sanchez) a Parma, ha consolidato il suo primato in classifica portando il suo vantaggio sul Milan – secondo in classifica – a sei punti. Per la prima volta dall’inizio della stagione, dunque, c’è una squadra in fuga. Ed è proprio questo concetto che ha provocato la gaffe di Stefano De Grandis in diretta.

La vocale sbagliata. La stessa del Signor Giancarlo alla Ruota della Fortuna sulle Amazzoni. Ovviamente, dopo le scuse, il giornalista ha proseguito nel suo commento sulla situazione della Serie A dopo la vittoria nerazzurra contro il Parma (e il pareggio del Milan contro l’Udinese), ma con notevole imbarazzo.

Il video di questa clamorosa Gaffe De Grandis è diventato immediatamente virale sui social. Come da tradizione, infatti, ogni minima gaffe televisiva diventa oggetto di commenti e ironia sulle varie piattaforme. Sta di fatto che la notizia dell’Inter in fuga in questa Serie A, che fino a qualche giornata fa sembrava essere senza padrone, è passata in secondo piano. E Stefano De Grandis, ora, insidia la popolarità del Signor Giancarlo: l’uomo che, cambiando una vocale, è diventato l’idolo dei più giovani.

(foto di copertina e video: da pagina Facebook Nonleggerlo)