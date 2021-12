Il neo-presidente cileno Boric posa davanti alla statua di Salvador Allende

“Ho pensato a chi, come lui, c’è stato prima di noi”. Queste le parole con cui il nuovo presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, ha voluto raccontare la sua prima visita ufficiale nelle nuove vesti – anche se inizierà a ricoprire quel ruolo solamente dal prossimo 22 marzo – di capo del governo. E lì, nel palazzo La Moneda, si è trovato davanti ai busti dei suoi predecessori. Tra di loro anche Salvador Allende, punto di riferimento della sinistra cilena.

Hoy, visitamos el Palacio de La Moneda, por invitación del Presidente Piñera. Cuando estuve frente al busto de Salvador Allende pensé en los que, cómo él, estuvieron antes que nosotros. Sus sueños de un Chile mejor, son los que vamos a seguir construyendo junto a todos ustedes. pic.twitter.com/iTZQXSnVaC — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 20, 2021

Gabriel Boric, il neo-presidente cileno davanti alla statua di Salvador Allende

“Oggi (ieri, ndr) visitiamo il Palacio de La Moneda, su invito del Presidente Piñera. Quando mi sono trovato davanti al busto di Salvador Allende, ho pensato a chi, come lui, c’era prima di noi. I vostri sogni di un Cile migliore sono quelli che continueremo a costruire insieme a tutti voi”, ha scritto su Twitter Gabriel Boric. Perché la storia della sinistra in Cile riparte proprio da lui. Da quel 35enne partito dai movimenti studenteschi e che è stato capace di sovvertire la storia e i pronostici della vigilia dell’ultima tornata elettorale.

Dalle proteste di piazza contro il caro vita, passando per la prima elezione in parlamento – come deputato – nel 2017. Poi una strenua battaglia fatta di opposizione e di quella sinistra attiva non solo nelle parole, ma anche nelle strade. Difficile prevedere il futuro. Difficile capire se Boric riuscirà a ripercorrere quello stesso tragitto intrapreso da Salvador Allende nei suoi quasi tre anni di Presidenza. Prima dell’arrivo di Pinochet che rappresentò quella dannosa – lo insegnano le pagine di storia – svolta a destra del Paese sudamericano.

(foto: da Twitter)