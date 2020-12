“Fuori dal M5S chi vota contro Conte per il MES”

Un retroscena in cui si paventa “l’arma fine di mondo” per compattare il Movimento 5 Stelle in vista del voto di mercoledì sulla riforma del MES. Chi non vota a favore e rischia di far cadere il governo se non passa la risoluzione è fuori dal M5S

Annalisa Cuzzocrea su Repubblica firma un retroscena in cui si paventa “l’arma fine di mondo” per compattare il Movimento 5 Stelle in vista del voto di mercoledì sulla riforma del MES. Chi non vota a favore e rischia di far cadere il governo se non passa la risoluzione è fuori dal M5S. Ma c’è anche altro. A breve anche Rousseau sarà tagliato fuori dai finanziamenti mensili dei parlamentari. I 300 euro che versano ogni mese coinfluiranno invece in un conto corrente intestato al M5S: