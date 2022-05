Frédéric Leclerc-Imhoff, il giornalista francese vittima di un attentato russo a Severodonetsk

Il governatore regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai, ha annunciato la morte del cronista francese Frédéric Leclerc-Imhoff in seguito all’attacco nei confronti dell’auto sulla quale viaggiava per lavoro nei pressi di Severodonetsk

Un altro giornalista vittima del conflitto in Ucraina: Il governatore regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai, ha annunciato la morte del cronista francese Frédéric Leclerc-Imhoff in seguito all’attacco nei confronti dell’auto sulla quale viaggiava per lavoro nei pressi di Severodonetsk. “Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione – ha detto Gaidai – stava andando a prelevare 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell’auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da un giornalista francese accreditato che stava realizzando un servizio sull’evacuazione, un poliziotto di pattuglia è stato salvato da un elmetto”.

La notizia arriva nel giorno in cui il ministero della Cultura e delle Politiche informative di Kyiv ha fatto sapere che nel Paese i giornalisti stranieri che sono stati accreditati per il periodo della legge marziale non dovranno più preoccuparsi di rinnovare il permesso di soggiorno. Non verranno quindi più applicate le regole di soggiorno temporaneo per soli 90 giorni, ma verrà consentito di rimanere nel paese fino alla fine della legge marziale. Queste regole sono stabilite dal Governo per il periodo della legge marziale ed entro 30 giorni dalla sua abolizione o cessazione.

I combattimenti sul campo

La periferia nordorientale e sudorientale di Severodonetsk, nell’Ucraina orientale, era stata invasa e bombardata dalle truppe di Mosca questa mattina. Due civili sono stati uccisi e cinque feriti da un colpo di artiglieria caduto all’interno di un cortile dove un gruppo di persone stava preparando un pasto. “In città – comunicano le Forze Armate ucraine su Telegram – è stato neutralizzato un attacco della 7 brigata delle forze armate russe. I paracadutisti della 81 brigata ucraina hanno preso in ostaggio due militari, un cittadino russo e l’altro dei territori occupati. Altri due sono stati uccisi”. Intensi combattimenti sono avvenuto in mattinata anche a Lysychansk.