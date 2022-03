Il cameraman di Fox News, Pierre Zakrzewski, è morto dopo che il veicolo sul quale viaggiava è stato colpito vicino a Kyiv. È il secondo giornalista a morire nel corso della guerra in Ucraina dopo Brent Renaud, cronista del New York Times colpito a Irpin, a ovest della capitale. Zakrzewski stava lavorando con il corrispondente, ancora in ospedale e ferito, Benjamin Hall.

I don’t know what to say. Pierre was as good as they come. Selfless. Brave. Passionate. I’m so sorry this happened to you. pic.twitter.com/IvxlPWGDAl — Trey Yingst (@TreyYingst) March 15, 2022

Pierre Zakrzewski, il cameraman di Fox News morto in Ucraina durante un attacco russo

L’amministratore delegato di Fox News Suzanne Scott ha dichiarato: “È con grande tristezza e il cuore pesante che condividiamo questa mattina le notizie riguardanti il nostro amato cameraman Pierre Zakrzewski. Pierre è stato ucciso a Horenka, fuori Kiev, in Ucraina. Pierre era con Benjamin Hall ieri a raccogliere notizie quando il loro veicolo è stato colpito da alcuni colpi. Pierre era un fotografo di zone di guerra che durante il suo lungo mandato con noi ha coperto quasi tutte le notizie internazionali per FOX News dall’Iraq all’Afghanistan alla Siria. La sua passione e il suo talento di giornalista erano impareggiabili. Pierre lavorava in Ucraina da febbraio”.