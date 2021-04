Non ci sta l’avvocato Giacomo Frazzitta a sottostare alle vergognose regole dello show russo che ha cercato di procrastinare fino all’inverosimile il momento in cui è stato annunciato che il gruppo sanguigno di Olesya Rostova non è quello di Denise Pipitone. E si indigna durante la trasmissione

“Voi state giocando con la vita delle persone…”: non ci sta l’avvocato Giacomo Frazzitta a sottostare alle vergognose regole dello show russo che ha cercato di procrastinare fino all’inverosimile il momento in cui è stato annunciato che il gruppo sanguigno di Olesya Rostova non è quello di Denise Pipitone. E si indigna durante la trasmissione

“State giocando con la vita delle persone”: l’indignazione dell’avvocato Frazzitta per il circo mediatico russo su Denise Pipitone | VIDEO

Tutto inizia, racconta il servizio di Chi l’ha visto che ha ripreso la vicenda, quando il conduttore della trasmissione russa “Let them talk” chiede a Frazzitta quale sia il gruppo sanguigno di Denise Pipitone. “Io volevo sapere il gruppo sauguigno di Olesya, dopodiché lo confrontiamo”, insiste il legale che però per mezzora non riesce a farsi dare l’informazione richiesta: “Ma perché tutto questo mistero: d’altronde vogliamo sapere il gruppo sanguigno e diciamo se è uguale o meno, non stiamo parlando del DNA in questo momento”. Passano altri 20 minuti. E Frazzitta interrompe: “Allora scusate: è molto semplice il discorso, qui non stiamo a giocare con le vite delle persone. Noi non siamo in Russia, siamo in Italia. Se fossimo stati in Russia venivamo in trasmissione. Esiste la pandemia, noi non possiamo muoverci dall’Italia perché dobbiamo fare la quarantena. Facciamo un lavoro più semplice, dateci il vostro gruppo sanguigno, se ce lo volete dare bene, se non ce lo volete dare vi saluto oggi stesso, ma non si gioca con le vite delle persone…Il gruppo sanguigno lo volevamo in via riservata, avete voluto fare lo show, benissimo, ora diteci il gruppo sanguigno”.

Applausi scroscianti per Giacomo Frazzitta, l’avvocato della mamma di Denise Pipitone. E la mitica Chiara Cazzaniga, come sempre, una fuoriclasse ❤️ #chilhavisto pic.twitter.com/v5Bm3nGbeS — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) April 7, 2021

Il conduttore dello show, Dmitry Borisov, ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui ha presentato delle scuse e delle giustificazioni all’Italia: