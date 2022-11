Fratelli d'Italia prova a spiegare il "carico residuale", ma non distingue il verbo dal sostantivo

Il giochetto è sempre lo stesso. Come già accaduto con il tanto contestato decreto legge – approvato con urgenza dal secondo Consiglio dei Ministri dell’Era Meloni – contro i rave party, il governo continua a utilizzare termini e indicazioni che non hanno attinenza con la realtà. Ma la cosa più grave è rappresentata dai tentativi di “giustificare” quanto detto/scritto con le più classiche arrampicate sugli specchi. E come accaduto solo una settimana fa (prima che dalla stessa maggioranza fossero evidenziate tutte le lacune inserite all’interno del dl contro i rave illegali), ora Fratelli d’Italia prova a spiegare agli italiani il significato di “carico residuale”, concetto espresso dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per definire i 35 migranti a bordo della Humanity 1 che non sono stati fatti sbarcare a Catania. E a farlo è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

Carico residuale, la spiegazione di Fratelli d’Italia fa acqua da tutte le parti

Secondo Fratelli d’Italia, dunque, il termine “carico” è utilizzato anche all’interno del testo della Convenzione dell’Onu sui diritti del Mare. È vero? Certamente, ma quel termine non viene utilizzato come sostantivo (come invece fatto da Piantedosi e dal governo), ma come verbo. E la differenza è eclatante, sia nel significato che nell’effetto. Leggiamo, infatti, quanto previsto dall’articolo 19 della suddetta convenzione internazionale delle Nazioni Unite (pubblicato anche sul sito del Ministero della Transizione Ecologica.

“Il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero”. Il carico o lo scarico. Caricare, scaricare. Due verbi che, ovviamente, hanno significato ben diverso al concetto di “carico residuale” inteso da Matteo Piantedosi. Concetto che stava a indicare quei 35 esseri umani a bordo della Humanity 1 che non avevano i “requisiti” per lo sbarco. Ma Fratelli d’Italia ci ha tenuto a “fare chiarezza”, con la classica toppa peggiore del buco e con una spiegazione che fa acqua da tutte le parti.

(foto: IPP/Sorano Antonio)