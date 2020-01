“Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”. È il tweet di Francesco Totti in merito a un ‘like’ che avrebbe messo a un commento di un tifoso postato su Instagram con la frase ‘Vendete Florenzi’.

Francesco Totti e il like alla vendita di Florenzi

Nelle scorse ore, infatti, dopo la sconfitta casalinga con il Torino Totti era stato accusato di aver messo un like a un post su Instagram che inneggiava alla vendita del capitano della squadra, accusato di aver sbagliato un disimpegno che aveva portato alla prima rete di Belotti.

Il punto è che, come dimostrano i tantissimi stamp che girano sui social network, il like dall’account di Totti era partito davvero: questo video lo mostra.

Mi spiace france ma hai sbagliato pic.twitter.com/PxEYtLVU6J — Michele Cinque (@mcfive98) January 6, 2020

Dopo che qualcuno lo aveva notato il like prima e lo status poi è stato cancellato. E allora come si comprende la smentita del calciatore? Probabilmente, visto che gli account come quello del Capitano sono gestiti anche da altri, è possibile che qualcuno si sia sbagliato e abbia usato l’account di Totti per mettere il famoso “mipiace” ora oggetto del contendere. Per questo Totti dice di non aver mai messo quel like: perché probabilmente non è stato lui e la successiva cancellazione in qualche modo lo dimostra.

