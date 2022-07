Francesco Giorgino dopo l’addio al Tg1 non rimarrà in Rai ma approderà a Mediaset, almeno secondo quanto scrive Libero

Qualche giorno fa ha destato scalpore l’addio di Francesco Giorgino, storico volto Rai, che non condurrà più dopo ben trent’anni il Tg1. Ora, nonostante le voci della prima ora lo dessero sempre all’interno del servizio pubblico, Libero riporta un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso: il giornalista starebbe per approdare a Mediaset.

Francesco Giorgino verso i Tg di Mediaset?

Eppure il comunicato del Comitato di redazione del TG diretto da Monica Maggioni prospettava per Giorgino un altro ruolo, sempre in Rai:

“Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

Secondo quanto pubblicato nell’edizione odierna di Libero invece, il mezzobusto avrebbe contatti con Mediaset. Non è chiaro per quale ruolo, anche se è istintivo pensare alla conduzione per lui di uno dei Tg del Biscione. Eppure lo stesso quotidiano deve ammettere che Giorgino dice di non sapere nulla di questa trattativa:

stando alle fonti di Libero, l’ex volto del Tg1 sarebbe in trattativa per passare a Mediaset. Da qui a breve, quindi, potremmo rivedere Giorgino in prima serata, a darci le notizie del giorno, in uno dei notiziari di punta del Biscione (anche se il diretto interessato dice di non saperne nulla…).

Secondo il giornale diretto da Pietro Senaldi i contatti tra il giornalista e Mediaset nascono dalle aspettative deluse di Giorgino che avrebbe dovuto avere spazio su Rai 2 con un programma tutto suo. Un progetto che però sarebbe naufragato ancora prima di partire, favorendo invece l’approdo, semmai fosse confermato, di Francesco Giorgino sulle reti di Berlusconi.