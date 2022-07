Dopo 30 anni, si chiude l’era di Francesco Giorgino al Tg1

Fuori dal Tg1, ma pur sempre in Rai. Le strade di Francesco Giorgino e del telegiornale della rete ammiraglia della televisione pubblica si sono ufficialmente separate. Il vicedirettore – e storico volto dell’informazione targata viale Mazzini – non comparirà più dietro la scrivania e davanti alla telecamera. Per lui, infatti, si è aperta una nuova porta. Il comunicato ufficiale è arrivato direttamente dal Comitato di redazione del TG diretto da Monica Maggioni.

Francesco Giorgino fuori dal Tg1, qual è la sua nuova mansione

La lettera a tutti i redattori e collaboratori del Tg1 è stata pubblicata, in anteprima, dal quotidiano Il Messaggero.

“Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

L’addio al Tg1 dopo 30 anni di lavoro appassionato e quella scalata fino al ruolo di vicedirettore. Ma qualcosa, nel recente passato, si è rotto. A partire dal mese scorso, quando Francesco Giorgino ha condotto per l’ultima volta l’edizione serale. Quella delle 20, la più vista.

Perché all’interno delle stanze di viale Mazzini e degli studi di Saxa Rubra si era sollevato il polverone per il caso dei “certificati medici“. Lui, insieme ad altre due giornaliste (che si alternavano per la conduzione dell’edizione serale), era stato rimosso dalla conduzione per un presunto diktat arrivato dall’alto: se si vuole condurre l’edizione serale, occorre condurre anche la rassegna stampa dell’alba. Lo stesso Giorgino aveva rifiutato di commentare la situazione (aveva presentato da tempo una certificazione in cui si spiegavano i motivi di questa “impossibilità”), spiegando che i suoi legali fossero già al lavoro. E ora il passaggio alla Direzione editoriale per l’offerta informativa della Rai, dove coprirà quella poltrona che – dal prossimo anno – sarà lasciata vacante da Giuseppina Pateriniti che andrà in pensione.