Giorgino ha già coinvolto “i suoi legali” per il caso del Tg1 delle 20 e dei certificati medici

“Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’Azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali”. Parole che danno poche – ma sostanziali – indicazioni su quel che sta accadendo dopo il caos (non calmo) all’interno degli studi del Tg1 a Saxa Rubra. A parlare è Francesco Giorgino, storico volto del giornalismo del primo canale della televisione pubblica e vicedirettore della stessa testata, finito nel mirino dell’azienda che l’ha rimosso dalla conduzione dell’edizione serale (quella più vista) per motivi che sono ancora non chiari.

Francesco Giorgino, cosa sta accadendo dopo il caos al Tg1

Ieri, come riportato da “Il Corriere della Sera”, si era parlato dei certificati medici presentati da tre giornalisti del Tg1 per evitare di condurre la rassegna stampa di Rai 1, in onda ogni mattina alle 6.30. Il quotidiano aveva parlato di personaggi noti che avrebbero presentato queste certificazioni in cui si sosteneva che non ci fossero le condizioni di salute necessarie per poter accettare questo cambio di orario e di turno (che, ovviamente, sarebbe stato a rotazione non fisso).

Il rifiuto, dunque, di condurre la rassegna dell’alba avrebbe portato la direttrice del Tg1, Monica Maggioni, a una dura presa di posizione, sintetizzabile in questo modo: no alba, no prima serata. Oggi, contattato da AdnKronos, Francesco Giorgino ha detto che i suoi legali stanno facendo tutte le valutazioni del caso su quanto accaduto. Inoltre, come riporta la stessa agenzia di stampa, la richiesta di non essere sovraccaricato anche dal turno dell’alba sarebbe stata inoltrata molto prima rispetto al cambio di direzione che ha deciso di offrire ai telespettatori del primo canale la rassegna stampa quotidiana.

E lo aveva fatto attraverso alcuni certificati medici in cui i professionisti spiegavano i motivi di salute per cui sarebbe stato preferibile sollevare Francesco Giorgino dal sovraccarico delle trasmissioni di primo mattino. Insomma, il certificato medico esiste veramente ed era antecedente alla rimozione del giornalista dalla conduzione del Tg1 delle 20. Inoltre, come riporta la stessa AdnKronos, per il suo ruolo di vicedirettore del principale telegiornale di viale Mazzini, Giorgino ha sempre lavorato fin dalla mattina presto.