Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sono stati rimossi dalla conduzione del Tg1 delle 20 e spostati a quella delle 13.30. Un’indiscrezione rilanciata dal Corriere della Sera, che spiega come non sia arrivata ancora alcuna comunicazione ufficiale al comitato di redazione del telegiornale della rete di punta della tv di stato. Dietro la decisione ci sarebbe una richiesta avanzata dalla direttrice Monica Maggioni di occuparsi a turno della rassegna stampa delle 6.30: i tre avrebbero rifiutato, soltanto due conduttore delle 20 avrebbero accettato, Alessio Zucchini e Elisa Anzaldo. Per giustificare il rifiuto, sarebbero stati presentati alcuni certificati medici di varia natura, che però non hanno fatto altro che indispettire i vertici del giornale. “Non è mai successo niente di simile al Tg1”, il commento di un dipendente riportato dal Corriere.

“Certificati medici per evitare la rassegna al mattino”: Giorgino & C. fatti fuori dall’edizione serale del TG1

La decisione è in capo a Maggioni, circostanza che renderebbe inutile il vociferato coinvolgimento del capo azienda Carlo Fuortes. Alcuni telespettatori avevano notato un modo diverso di salutare il pubblico del Tg1 nell’edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno da parte di Giorgino: ha alzato la mano in segno di saluto prima di dire: “Arrivederci a tutti”. Maggioni aveva nominato Giorgino suo vice e gli aveva concesso una deroga per la conduzione del telegiornale. Stando ad alcune informazioni raccolte da FqMagazine sarebbero in corso valutazioni sui nomi: i papabili sono Giorgia Cardinaletti e Valentina Bisti. Per quanto riguarda il noto conduttore, alcune voci lo vedevano in partenza per Rai2, per guidare il talk show di prima serata di Ilaria D’Amico: i nuovi palinsesti autunnali presentati dal neodirettore Antonio Di Bella hanno sciolto ogni dubbio.