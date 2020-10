Il consigliere comunale di Roma positivo al Coronavirus

Francesco Figliomeni, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Roma è risultato positivo al Coronavirus. Per la sindaca Virginia Raggi non dovrebbe essere prevista la quarantena

Sedute online fino a novembre e test del tampone per tutti i contatti di Francesco Figliomeni, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Roma risultato positivo al Coronavirus: «Tutti coloro che il 28 settembre hanno avuto un contatto stretto con il consigliere si metteranno in contatto con il proprio medico curante per gli eventuali approfondimenti», è stata la decisione presa nella conferenza dei capigruppo convocata d’urgenza ieri sera alle 21. Scrive il Messaggero:

Francesco Figliomeni, esponente di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Aula, ha annunciato ieri di essere positivo. Come ha raccontato, è stato contagiato dal figlio. Figliomeni, che ha detto di essere asintomatico, ha partecipato alla seduta del Consiglio di lunedì scorso. Raggi, fanno sapere dal suo staff, non era presente. «È prevedibile che ora scattino tamponi e quarantena, in isolamento fiduciario, per tutti i presenti in Aula lunedì 28 – spiegava ieri pomeriggio il presidente dell’Assemblea, Marcello De Vito – Per fortuna abbiamo approvato atti importanti, dalla Tari al bilancio, prima di questo episodio».

Per la sindaca Virginia Raggi, che non era presente in aula il 28 non dovrebbe essere prevista la quarantena.