Francesco: ritrovato il bambino scomparso a Sant’anna di Tambre

Francesco è stato ritrovato: il bambino scomparso ieri durante un’escursione con il papà in provincia di Belluno, vicino a Sant’anna di Tambre sta bene.

Ne dà notizia il soccorso alpino:

Lo ha incrociato attorno alle 9 un escursionista sulla strada in località Filon del Vivaio, stava bene dopo una notte all’addiaccio. Siamo felicissimi!!!!!

Le temperature questa notte sono scese fino a dieci gradi in zona. Oltre al papà questa mattina era arrivata anche la mamma con il suo compagno. Il bambino è già tra le loro braccia. Secondo la versione dei vigili del fuoco Francesco è stato individuato da un elicottero in volo:

🔴 Recuperato in buona salute dall’equipaggio dell’elicottero Drago 149 dei #vigilidelfuoco il bambino disperso dalla serata di ieri nel comune di Tambre (BL), in località Sant'Anna [#25giugno 8:30] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 25, 2022

In ogni caso la dinamica del ritrovamento è secondaria rispetto alle condizioni del piccolo, che sta bene.

Francesco, le ricerche dopo la scomparsa a Col Alves

Sono stati molti i soccorritori che per tutta la notte hanno cercato Francesco. Oltre trenta vigili del fuoco, ma anche uomini del Soccorso Alpino, della Protezione Civile e delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito il bambino si è perso quando il padre si è fermato per qualche attimo per leggere un cartello informativo. I due, che stavano facendo una passeggiata, erano al limite del bosco. Quando l’uomo si è voltato Francesco non c’era più, e poco dopo ha lanciato l’allarme. Fino a quando c’è stata luce, e in attesa delle unità cinofile, le ricerche sono state condotte anche con l’elicottero del Suem. E successivamente sono stati usati droni con termocamera per eliminare l’ostacolo della fitta vegetazione che impedisce la visione chiara dall’altoLe ricerche sono riprese alle sei di questa mattina con più operatori, fino al ritrovamento del bambino.