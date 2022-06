Francesco è un bambino di nove anni: ieri sera è scomparso mentre in escursione con il suo papà sul Col Indes nei pressi di Sant’Anna di Tambre, in provincia di Belluno. Da allora durante la notte sono iniziate le ricerche, anche con gli elicotteri, per rintracciarlo.

Francesco, il bambino scomparso a Sant’Anna di Tambre: le ricerche nella notte sul Col Indes

Francesco, e questi sono dettagli importanti per poter ritrovare il bimbo originario di Mestre, ha un paio di occhiali e indossa la maglietta gialla come nella foto che il papà ha fornito alle autorità affinché potessero diffonderla per aiutare a rintracciarlo. Inoltre il piccolo di nove anni porta un gilet blu scuro, uno zainetto rosso, scarponcini e pantaloni corti.

Sono molti i soccorritori che per tutta la notte hanno cercato Francesco. Oltre trenta vigili del fuoco, ma anche uomini del Soccorso Alpino, della Protezione Civile e delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito il bambino si è perso quando il padre si è fermato per qualche attimo per leggere un cartello informativo. I due, che stavano facendo una passeggiata, erano al limite del bosco. Quando l’uomo si è voltato Francesco non c’era più, e poco dopo ha lanciato l’allarme. Fino a quando c’è stata luce, e in attesa delle unità cinofile, le ricerche sono state condotte anche con l’elicottero del Suem. E successivamente sono stati usati droni con termocamera per eliminare l’ostacolo della fitta vegetazione che impedisce la visione chiara dall’alto. Purtroppo le ricerche non hanno ancora prodotto nessun esito, e sono riprese alle sei di questa mattina con più operatori.