Francesca Sòdero: la consigliera M5S insultata perché «dovrebbe trombare più spesso»

La consigliera comunale del MoVimento 5 Stelle di Tricase Francesca Sòdero ha raccontato su Facebook di essere stata insultata da un altro consigliere al grido di “dovrebbe trombare più spesso”.

Tuttavia, a tutto c’è un limite e non intendo tollerare oltre queste “confidenze”, ragion per cui chiederò alla Presidente della Commissione per le Pari Opportunità Alessandra Ferrari di farsi portavoce, nel prossimo Consiglio Comunale, di una richiesta di scuse da parte del consigliere comunale che mi ha inviata a “trombare più spesso”, dopo l’ultimo Consiglio del 19 dicembre, alla presenza del Presidente del Consiglio e di altri consiglieri e cittadini.

Al consigliere farò notare come nessuna uscita malsana come questa egli abbia mai indirizzato ai consiglieri uomini che pure in Consiglio Comunale perdono la pazienza.