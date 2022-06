Francesca Sebastiani e l’offerta di lavoro irricevibile: “Sono rassegnata da tempo”

La cosa che più di tutte ha sorpreso – e amareggiato – Francesca Sebastiani, è che a proporre l’offerta di “lavoro” (che però somiglia più a una richiesta di sfruttamento) da 280 euro al mese per stare 10 ore al giorno in un negozio nella periferia Nord di Napoli sia stata una ragazza, “poco più grande” di lei. “Avevo visto il profilo, è una giovane pure lei, che tristezza”, dice in un’intervista a La Stampa la Tiktoker diventata virale con il video in cui ha denunciato la sua esperienza durante un colloquio online con la titolare di un esercizio. Dopo l’offerta economica imbarazzante, di fronte al rifiuto di Sebastiani la donna ha commentato: “Voi giovani non avete proprio voglia di lavorare”.

“Mi ha fatto innervosire quando l’ha scritto ma che alla fine sono rassegnata da tempo. Ero preparata all’idea che fosse un altro buco nell’acqua e senza quelle parole sarebbe finita lì. L’avevo anche già salutata”. Invece ha deciso di registrare un video e caricarlo per dimostrare le condizioni alle quali sono costretti i giovani per lavorare, soprattutto al sud. Il suo sogno sarebbe lavorare nell’ambito della fotografia. Oppure cantare. Ma si infrange contro la realtà dei fatti: “Oggi faccio le consegne, il fattorino per il delivery, ma non ho il motorino e così mi accompagna mamma con la macchina. Sono 5 euro a consegna, netti 3,90. La media è di 3-4 consegne a settimana, faccia lei il calcolo. E poi capisce perché alla fine uno si arrende”.