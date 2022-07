Su Instagram Francesca Pascale si schiera contro i sovranisti in vista delle elezioni di settembre: “Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti”

Francesca Pascale pronta a fare le valigie e scappare dall’Italia in caso di trionfo sovranista alle elezioni: l’ex compagna di Silvio Berlusconi, in viaggio di nozze a Santa Monica con la moglie Paola Turci, su Instagram lancia un messaggio ben chiaro: “Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti”. Seguito dagli hashtag : #maiconisovranisti, #viadallitaliasubito, #elezioni2022.

Francesca Pascale contro i sovranisti: “Se dovessero vincere, via dall’Italia subito”

La foto postata è quella di un pacchetto di sigarette di cannabis pre-rollate, in primo piano, con lo sfondo della spiaggia.

Sei anni fa ebbe uno scontro con Matteo Salvini a distanza: Pascale postò su Instagram alcuni vecchi slogan del segretario del Carroccio contro il Sud, e lui in un’intervista a Libero rispose: Caliamo un velo umanamente pietoso. Alla ragazza non starò simpatico. Ma se questa roba ha un’influenza sulle scelte politiche, beh allora siamo messi male”. Ad ora nessun commento alle parole di Pascale dal centrodestra, eccezion fatta per un serafico “E vabbè” twittato da Claudio Borghi.