Francesca Lollobrigida, è d’argento la prima medaglia italiana alle Olimpiadi invernali di Pechino | VIDEO

L’azzurra Francesca Lollobrigida regala il primo podio all’Italia ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Al National Speed Skating Oval la 31enne campionessa italiana originaria di Frascati ha conquistato la medaglia d’argento nel pattinaggio velocità nei 3000 metri femminili. La gara è stata vinta dall’olandese Irene Schouten, che ha battuto il record olimpico con il tempo di 3.56.’93. Francesca Lollobrigida – alla sua terza partecipazione olimpica – ha chiuso seconda con 3.58.’06, mentre al terzo posto è arrivata la canadese Isabelle Weidemann in 3.58.64. Si tratta del primo podio olimpico in carriera per l’atleta classe ’91 dell’Aeronautica Militare.

Francesca Lollobrigida, è d’argento la prima medaglia italiana alle Olimpiadi invernali di Pechino

Alla Rai ha raccontato la sua emozione per la strepitosa gara appena disputata: “Un capolavoro, posso definirlo così. Anche se non è oro il colore della medaglia ma penso che vale come un oro. Quello che abbiamo vissuto in Italia, a parte il covid, visto che il nostro è uno sport di nicchia, e dobbiamo sempre stare all’estero o pattinare in Italia all’aperto, ma tutto quanto è servito a forgiare il mio carattere e la mia cattiveria in gara, che è quello che ho tirato fuori oggi. Dentro questa gara c’è dentro tutto. C’è stato un momento in una curva in cui mi sono passati in mente mio marito, la mia famiglia, la mia squadra. Adesso hanno gioito ma prima hanno sofferto insieme a me, da quando ho iniziato con un percorso non sempre in pianura, anzi in salita. Ora mi viene da sorridere e non posso che essere orgogliosa di me stessa. Una dedica? A mio marito, alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno supportato. Spero di portare questo risultato come esempio della strada che c’è da affrontare per ottenere dei risultati come questo alle Olimpiadi”. Lo storico argento si va ad aggiungere al podio di Coppa del Mondo in Polonia, al successo sempre nel circuito internazionale a Salt Lake City con record italiano e alla terza piazza agli Europei.