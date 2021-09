La leghista Donato senza vergogna: sbeffeggia i figli di un medico morto di Covid (che le rispondono alla perfezione)

Non conosce la storia del medico morto di Covid dopo il vaccino. Anzi, nonostante il vaccino. Francesca Donato prosegue con i suoi deliri no vax “sbeffeggiando” i figli di un uomo deceduto che hanno ribadito il loro appello all’immunizzazione. Lo fa a modo suo, lo stesso con cui si presenta (quasi ogni settimana) nei vari salotti televisivi per portare avanti le sue tesi anti-vacciniste. Lo fa nonostante le vengano sbattute in faccia verità (che si basano sui dati e non sui “cuggini di internet”) che smentiscono le sue posizioni. Lo fa senza il minino rispetto del dolore altrui, arrivando anche alla derisione pubblica per fagocitare la fronda degli irriducibili suoi sostenitori.

Francesca Donato ironizza sui figli di un uomo morto di Covid dopo vaccino

La vicenda è stata riportata dal quotidiano La Stampa. Il medico siciliano (di Castelvetrano, in provincia di Trapani) è morto di Covid nonostante avesse ricevuto entrambe le dosi di vaccino. La sua storia clinica, però, parla di alcune patologie pregresse che hanno portato a un esito nefasto dopo la sua infezione. Questa triste vicenda, dunque, dovrebbe sottolineare l’importanza dell’immunizzazione per tutti quei cittadini a rischio. E invece la leghista Donato ha deciso di “sbeffeggiare” i figli che, nonostante la perdita, hanno invitato tutti a vaccinarsi.

“La dichiarazione finale della famiglia risulta credibile come una barzelletta”.

Un pensiero espresso attraverso il suo profilo Twitter, molto seguito dalla fronda degli irriducibili no vax, provocando la risposta stizzita della figlia del medico.

Salve, sono la figlia del dott. Ditta. Non si vergogna di speculare in questo modo su un morto? Invece di criticare la nostra credibilità dovrebbe pensare ad avere un minimo di pudore e rispetto. — Anna Ditta (@Anna_Ditta) September 8, 2021

Ma quel che Francesca Donato continua a condividere sui social e a dire in televisione (l’ultima volta a Di Martedì è stata smentita pubblicamente dal Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri) è la risposta alla domanda fatta dalla figlia del medico morto. Non per il vaccino, ma per il Covid che ha provocato il peggioramento delle sue patologie pregresse.

(foto: da Omnibus, La7)