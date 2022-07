Volano stracci nel M5S: Fraccaro pubblica il fotomontaggio di Conte in versione Salvini al Papeete

Se non ci fossero in ballo le sorti del governo e del Paese, quanto pubblicato pochi minuti dopo le 14 da Riccardo Fraccaro nelle sue Stories su Whatsapp sarebbe da ricondurre a mere frizioni all’interno del MoVimento 5 Stelle. Ma quel fotomontaggio per criticare, aspramente, il Presidente del suo partito Giuseppe Conte segna un’ennesima scollatura all’interno dell’universo pentastellato. Perché l’ex Ministro – proprio del governo Conte – ha pubblicato (e poi rimosso, quando ormai era troppo tardi) un fotomontaggio in cui il suo leader assumeva le sembianze di Salvini al Papeete. Con tanto di mojito in mano.

Riccardo Fraccaro la tocca pianisssssimo pic.twitter.com/TywdeSD3Xs — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) July 15, 2022

Fraccaro e la foto di Conte al Papeete come Matteo Salvini

Quel fotomontaggio è rimasto online per qualche minuto. Giusto il tempo di finire negli screenshot condivisi anche all’interno delle varie chat del MoVimento 5 Stelle. Una scelta che, sicuramente, avrà fatto storcere il naso ai più. Il riferimento, infatti, è proprio a quel tasto dolente della prima esperienza governativa targata M5S: era l’inizio dell’agosto del 2019 e Matteo Salvini, dal non istituzionale stabilimento del Papeete di Milano Marittima, mise la parola fine all’esecutivo guidato da Lega e pentastellati. E l’immagine su cui è stato realizzato il fotomontaggio era stata scattata proprio sul lungomare romagnolo.

A tutti i ristoratori, bar, pub, discoteche, bancarelle di italia

Offrite mojito a fiumi a Salvini

E se il papeete è chiuso RIAPRITELOOOOOO pic.twitter.com/kEcvkiM55W — Antonella (@Antonella_O_O) July 14, 2022

Per Fraccaro, dunque, la crisi di governo (che a cascata ha portato alle dimissioni, poi respinte da Mattarella, di Mario Draghi) è stata provocata da Giuseppe Conte che, quindi, si è comportato esattamente come Salvini nell’estate di tre anni fa. Dopo la cancellazione di quella foto, non sono arrivati commenti da parte dei pentastellati. Almeno per il momento, anche se le insofferenze dell’ex Ministro e Sottosegretario erano evidenti già da giorni.