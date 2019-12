La senatrice della Lega Roberta Ferrara ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto di una ragazza che fa il gesto del dito medio a Matteo Salvini mentre lui dorme in aereo. Nello scatto non ci sono indicazioni di luogo ma la Ferrara ha messo l’immagine per prendersela, chissà perché, con le Sardine: “Ecco a voi la coraggiosa del giorno. Fa il medio a Matteo Salvini, mentre dorme. (Poi vanno alle manifestazioni delle sardine per dire che in Italia c’è un linguaggio d’odio.)”.

La foto della ragazza che fa il dito medio a Salvini mentre dorme

Quando è stata postata sulla pagina della senatrice Ferrara la foto circolava già da quasi un’ora: a pubblicarla per prima la pagina facebook IntrashTtenimento. I sovranisti hanno subito gridato al reato di lesa capitanità, visto che secondo loro è vietato sfottere il Capitano. “Complimenti a suoi genitori che hanno saputo educare la propria figlia!”, scrive Daniele mentre Grace è più esplicita: “Imbecille perché non l.hai fatto quando ha aperto GLI occhi???? Almeno parlevate x un po’ e ti avrebbe fatto GLI Auguri di buone feste carogna vile”.

Anche Sista è della stessa opinione: “Queste sono le persone pseudo coraggiose,xche’ non aspetta che sia sveglio per simili esternazioni! Li si vedrebbe il coraggio.ma dici bene sono sardine pesci insulsi. Sempre e comunque Salvino”, mentre Clara si candida al miglior commento “Ok Boomer” della giornata: “Se fossi mia figlia quel dito saprei dove mettertelo. I giovani d’oggi sconoscono la buona educazione e il rispetto nei confronti degli altri!”. Evidentemente il gesto del dito medio non è maleducato solo se lo fa Salvini:

Inutile dire che su IntrashTtenimento i commenti hanno un tono completamente diverso: ” Ironica divertente e Coraggiosa.Viva le donne che ci mettono anche la faccia…Sempre!”, scrive Tiziana, mentre Andrea è Ok Boomer ma meno esplicito: “Allora questi giovani non sono proprio da buttare… c’è speranza nel futuro…”.

