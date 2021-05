Formigli perde le staffe con Giarrusso a Piazzapulita | VIDEO

Ieri Corrado Formigli ha sbottato con Dino Giarrusso che lo ha ripreso per le sue critiche a Virginia Raggi: il video dello scontro

Tutto è iniziato quando il conduttore di Piazzapulita ha analizzato i dati sulla raccolta differenziata a Roma: Si era partiti dal 43% e si è arrivati al 46, mentre la promessa era stata quota 70% entro il 2021”. Quando poi parte il servizio sul quartiere degradato della Capitale Bastogi Dino Giarrusso prova a difendere la sindaca: “La responsabilità sulle case popolari è regionale, non si può parlare del sindaco per una cosa che è di responsabilità regionale”. A quel punto Formigli si è indispettito e ha replicato a muso duro: “Che palle Giarrusso. Voglio fare un’altra roba. Non me ne frega niente di chi ha fatto cosa….ooooh”. Quando il pentastellato gli risponde “A te non piace la Raggi…sei un arbitro o stai giocando?”, il conduttore di Piazzapulita spiega: “Io gioco, gioco sempre, l’arbitro vallo a fare te. Io sono un cittadino di Roma e giudico quello che vedo. Sto chiedendo se è pensabile che un sindaco possa affrontare da solo questioni così enormi. Si può chiedere questo, o si deve parlare di chi ha fatto cosa?”. E dopo la pubblicità Formigli lanciando i sondaggi sui candidati sindaci a Roma, che vedono la Raggi molto indietro, provoca Giarrusso: “Se vuoi dire che trucchiamo i sondaggi dimmelo, così ti faccio querela e abbiamo chiuso la partita.Sono strani? Che ti devo dire? Che ce li siamo scritti noi in redazione prima?”