Giorgia Meloni si è presentata al Presidente Mattarella come candidata premier del Centrodestra

Era da settimane che la premier in pectore Giorgia Meloni chiedeva agli alleati di fare in fretta per la formazione del Governo, in modo da poter intervenire al più presto su dossier urgenti come la crisi energetica, il caro prezzi e la guerra in Ucraina. E, oggi, nonostante i non pochi “intoppi” dei giorni scorsi (vedi gli “ambigui” audio di Berlusconi su Putin), la coalizione di Centrodestra si è presentata unita alle consultazioni rapide con Mattarella, durate più o meno sette minuti. Al Quirinale c’erano tutti i leader: Meloni, Salvini, Berlusconi e Lupi. E il messaggio dato al Paese dalla presidente di Fratelli d’Italia dopo il breve incontro col Presidente della Repubblica è stato chiaro:

Abbiamo convenuto con il presidente Mattarella nel dare a questo Paese un governo nel minore tempo possibile perché siamo di fronte a moltissime urgenze. La delegazione unita di centrodestra, che non a caso si è presentata tutta insieme al Colle, ha dato al presidente della Repubblica l’indicazione unanime di proporre la sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Ora attendiamo ovviamente le determinazione del capo dello Stato, ma come abbiamo già detto, noi siamo pronti.

Stando al racconto di alcuni partecipanti, durante il breve colloquio di stamane Mattarella avrebbe posto due domande ai leader del Centrodestra: se ci fosse una maggioranza pronta a governare “e questo si intuisce anche dalla vostra presenza qui tutti insieme”, avrebbe aggiunto il presidente della Repubblica, e se volessero indicare un nome come prossimo Presidente del Consiglio. La prima a rispondere sarebbe stata Giorgia Meloni, seguita da Salvini (che avrebbe fatto il nome della leader di FdI), Berlusconi e Lupi, tutti concordi nell’assumersi “la responsabilità di Governo”. Stando ad alcune indiscrezioni, il Cav, al termine del colloquio, si sarebbe trattenuto qualche minuto in più degli altri con Mattarella.

Incontro Meloni-Mattarella alle 16.30 per la formazione del Governo: cosa succederà adesso

Come da prassi, dopo le consultazioni rapide, il Capo di Stato si è preso “qualche ora di riflessione”. L’incontro di Meloni con Mattarella è stato convocato per le ore 16.30 al Palazzo del Quirinale. La premier in pectore, quindi, potrebbe ricevere l’incarico di formare il nuovo Governo già nella serata di oggi, salvo particolari sorprese. E, a quel punto, dovrà decidere se accettarlo con riserva o meno, per poi ripresentarsi al Colle con la lista dei ministri. Dopodiché, Meloni dovrà procedere col giuramento, che dovrebbe arrivare al massimo lunedì. Poi tocca alla prova in Aula, dove il nuovo esecutivo dovrà chiedere la fiducia a Camera e Senato, presumibilmente martedì o mercoledì. Se tutto dovesse filare liscio, il nuovo Governo, a quel punto, sarà pronto a partire e a raccogliere il testimone di Mario Draghi.