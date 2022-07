Ennesima tragedia sul lavoro. A Forlì un operaio muore schiacciato dalle merci

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Stavolta la tragedia è accaduta a Forlì, dove un operaio di 53 anni è morto dopo essere stato travolto dalle merci.

L’uomo stava spostando alcune merci con un muletto, nel piazzale di un supermercato in centro città. Poi la tragedia. Il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Le sue condizioni sono subito apparse critiche al personale sanitario che è intervenuto sul posto: la vittima aveva infatti gravi traumi da schiacciamento. Nonostante sia stato portato d’urgenza al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena, l’operaio non ce l’ha fatta ed è morto. “Nessuna attività è più al sicuro, gli infortuni aumentano in tutti i settori, il problema è serio, serve un impegno delle istituzioni e della politica non più rinviabile”, hanno dichiarato, secondo quanto riporta Repubblica, i segretari Maria Giorgini della Cgil, Vanis Treossi della Cisl e Enrico Imolesi della Uil. Hanno poi chiesto alle categorie del terziario e della logistica che “venga fatta luce al più presto su quanto accaduto”.

Giuseppe Lenoci, lo studente di 16 anni morto in un incidente stradale durante lo stage

Purtroppo, quello dell’operaio, non è stato l’unico recente incidente avvenuto sul posto di lavoro. Giuseppe Lenoci, studente di 16 anni originario di Monte Urano, vicino Fermo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto mentre svolgeva lo stage nell’ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro. Si trovava in orario di lavoro a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica, seduto al posto del passeggero, quando il mezzo è finito fuori strada e ha urtato contro un albero a Serra de’ Conti, vicino Ancona.