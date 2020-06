Ci sono otto nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Rieti. Si tratta di persone tutte residenti nel Comune di Montopoli di Sabina e collegate al cluster della clinica San Raffaele di via della Pisana, a Roma, dove negli ultimi giorni si è sviluppato un nuovo, preoccupante focolaio di contagio da COVID-19.

Gli otto casi di Coronavirus a Montopoli di Sabina che vengono dal cluster del San Raffaele a Roma

“La notizia ci ha colpito come un fulmine a ciel sereno – dice all’Agi il sindaco di Montopoli di Sabina, Andrea Fiori – stiamo effettuando le verifiche del caso, come disposto da Asl e Regione Lazio, perché al momento i nostri numeri non coincidono con quelli che ci sono stati comunicati. Siamo comunque già in contatto con tutte le persone coinvolte”. “La situazione è sotto controllo, tutti i contatti sono stati individuati e saranno sottoposti al test. La Asl di Rieti è in stretto contatto con il sindaco di Montopoli”, dice invece l’Unità di crisi regionale. Intanto sono stati effettuati ad oggi per fini di sanità pubblica per il solo focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana 2.332 tamponi, di cui 1.168 effettuati nei drive-in e 1.164 effettuati nella struttura, dove sono iniziati oggi i secondi test per 582 unità tra operatori e pazienti. Alla fine per la gestione di questo focolaio si prevede di effettuare oltre 3.000 tra tamponi e test sierologici. All’interno della struttura, al momento, non vi sono casi positivi

Intanto il comune di Guidonia fa sapere che in relazione al caso della vigilessa positiva a SARS-COV-2 si è attivato per gestire la situazione emergenziale: “Di concerto con l’Asl Roma 5 abbiamo predisposto, infatti, che vengano effettuati i tamponi a tutti gli agenti, e in via precauzionale, a tutti i dipendenti pubblici che lavorano a contatto con il pubblico. Stiamo, inoltre, predisponendo di concerto con l’assessore al Personale, Andrea Saladino, in via precauzionale la temporanea sospensione degli uffici aperti al pubblico per espletare le funzioni di controllo. Ancora di piu’ ora il mio ringraziamento va alla Polizia Municipale che, anche in questo momento reso ancora più difficile, sta portando avanti egregiamente il proprio lavoro”.

EDIT ORE 16,50: Un infermiere del reparto di Malattie tropicali del policlinico Umberto I di Roma positivo a Sars-Cov-2. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, il caso sarebbe collegato al focolaio del San Raffaele Pisana. In seguito all’individuazione sarebbero partiti degli accertamenti in tutto il reparto.