Il focolaio COVID-19 di Viareggio in Toscana

C’è un nuovo focolaio di Coronavirus a Viareggio in provincia di Lucca. Si tratta di 10 persone, che abitano in due appartamenti dello stesso palazzo: 8 persone di origine bengalese, residenti nella cittadina versiliese, appartenenti a due nuclei familiari, oltre a 4 ospiti: tra questi 10 i positivi di cui una persona ricoverata a Livorno, gli altri trasferiti in albergo sanitario. Gli altri 2, risultati negativi, stanno trascorrendo la quarantena a domicilio.

Il focolaio di Viareggio

Il contagio, spiega la Asl, sarebbe partito da uno degli ospiti proveniente da Dakka e atterrato a Roma, la settimana scorsa. La segnalazione è giunta alla Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest dalla Regione Toscana attraverso il ministero della Salute. L’igiene e sanità pubblica della Asl “sta completando l’indagine epidemiologica per verificare quali sono stati i contatti lavorativi stretti e mettere in atto così tutte le azioni necessarie per contrastare l’espandersi del contagio. Non è stata necessaria l’ordinanza del sindaco di Viareggio perché tutte e 9 le persone hanno accettato spontaneamente la soluzione dell’albergo sanitario”. Quello di Viareggio è il quarto cluster individuato in Toscana: gli altri sono due in provincia di Arezzo e uno nel Fiorentino, e si sono sviluppati in ambito familiare tra cittadini stranieri, come spiegato giorni fa dalla Regione.



Repubblica Firenze spiega che l’indagine epidemiologica sta andando avanti per individuare eventuali altri contatti elle persone positive in particolare tra chi ha avuto contatti con loro

per ragioni di lavoro.

«Non è stata necessaria l’ordinanza del sindaco di Viareggio perché tutte e 9 le persone hanno accettato spontaneamente la soluzione dell’albergo sanitario». Il riferimento è all’atto del governatore Enrico Rossi che invita le Asl a chiedere ai sindaci ordinanze che impongano per ragioni sanitarie il trasferimento in albergo sanitario delle persone che vivono in abitazioni affollate. I casi di Viareggio non rientrano tra quelli finiti nel bollettino della Regione Toscana riferito a domenica perché sono stati individuati ieri. E così nell’ultimo resoconto si parla di 2 nuovi casi di positività, entrambe trovate a Prato. I decessi sono stati ancora una volta zero, quindi il totale è di 1.114. Riguardo ai ricoveri, sono rimasti invariati: 14 dei quali 2 in terapia intensiva. La discesa dell’occupazione dei letti ospedalieri è costante, a dimostrazione che in questa fase i nuovi casi sono prevalentemente di persone asintomatiche, positive al coronavirus ma che non sviluppano il Covid-19, cioè la malattia da questo provocata.

Leggi anche: Il focolaio a Santa Lucia di Serino in Irpinia