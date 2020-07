Dopo i primi 3 casi positivi della settimana scorsa, l’Ausl ha programmato una serie di tamponi a tappeto, che riguarderanno 75 anziani, 63 in casa di riposo e 12 in comunità alloggio, appunto per contatti con gli operatori

C’è un nuovo focolaio nella casa residenza per anziani Viale Roma, a Bologna, gestita dalla cooperativa “In cammino”. Si parla di 12 nuovi casi di contagio tra gli ospiti della struttura e 6 tra gli operatori. Tre anziani sono stati ricoverati al Sant’Orsola. Repubblica Bologna spiega oggi che è il personale della struttura il capitolo più delicato, perché si tratta di operatori che si alternano in diversi turni e hanno contatti anche al di fuori della residenza.

Il focolaio nella casa per anziani Viale Roma a Bologna

Il quotidiano spiega che dopo i primi 3 casi positivi della settimana scorsa, l’Ausl ha programmato una serie di tamponi a tappeto, che riguarderanno 75 anziani, 63 in casa di riposo e 12 in comunità alloggio, appunto per contatti con gli operatori.

La Cra si trova tra l’altro nello stesso complesso ex Giovanni XXIII, di proprietà dell’Asp di Bologna, anche se il focolaio è partito da pazienti della parte gestita dalla cooperativa. Ci sono comunque parti in comune nella struttura ed è per questo che sono previsti molti tamponi. La stessa coop qualche mese fa ha dovuto fronteggiare un focolaio di Covid in una struttura di viale Pepoli.

Intanto l’Emilia torna in cima alla classifica delle nuove diagnosi in Italia, con 57 nuovi positivi, dopo aver eseguito 7.736 tamponi e 1.500 test sierologici. Seguono la Lombardia con 51 casi e il Veneto con 36.