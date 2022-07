Flavio Briatore costretto a chiudere il suo ristorante “Crazy Pizza” di via Vittorio Veneto a Roma per mancanza di acqua. “Incredibile, una roba da terzo mondo”, ha detto l’imprenditore lamentando un disservizio che ha coinvolto l’intero edificio che ospita la sua attività. In un video pubblicato poi sui social ha spiegato ai clienti cosa è accaduto: “Voglio scusarmi con i clienti di Crazy Pizza Roma perché ieri sera siamo stati obbligati a chiudere per assenza di acqua. Abbiamo avvertito l’Acea alle 14, non si è mosso niente fino alle sette di sera. Nel condominio non c’era assolutamente acqua, non ci hanno detto neanche se era possibile ripristinare o no il servizio e abbiamo dovuto chiudere. Mi scuso con tutti voi che avevate prenotato, ieri sera eravamo al completo e abbiamo dovuto chiamare tutti i clienti”.



Lo sfogo di Briatore costretto a tenere chiuso Crazy Pizza a Roma per mancanza di acqua | VIDEO

Il problema è sorto nella giornata di mercoledì 6 luglio, e l’imprenditore ha informato i clienti ieri 7 luglio: “Stamattina mi hanno riferito che sono arrivati con le autobotti… una roba da terzo mondo. Ci siamo adoperati noi coi nostri tecnici, abbiamo un civico vicino e così abbiamo ripristinato noi l’acqua a modo nostro. È una cosa incredibile, a Roma chiudono attività commerciali per mancanza d’acqua. Non me lo sarei mai aspettato”. Già nella serata di ieri il locale è tornato a servire a pieno regime le pizze il cui costo ha scatenato per diversi giorni una vera e propria battaglia con i pizzaioli napoletani: “Chi fa da sé fa per tre, abbiamo preso un altro allacciamento di nostra proprietà e Crazy Pizza sarà aperto”.