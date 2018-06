Flat tax e dual tax: i risparmi sul reddito

Il Sole 24 Ore pubblica oggi un’analisi sulla flat tax e sulla dual tax, ovvero sul provvedimento promesso dalla Lega e dal MoVimento 5 Stelle nel contratto per il governo del cambiamento presieduto da Giuseppe Conte: in che direzione va il progetto di riforma fiscale?

Il nuovo “pacchetto Irpef” è al momento caratterizzato da due aliquote, molti risparmi promessi e altrettante incognite. La riforma punterebbe appunto su due aliquote secche, il 15% per i redditi familiari fino a 80mila euro e il 20% per quelli superiori. Una rivoluzione rispetto all’Irpef attuale, anche perché la Dual tax manderebbe in soffitta il sistema attuale delle aliquote «marginali».

Il 20%, in altri termini, sarebbe applicato a tutto il reddito delle famiglie che superano la soglia degli 80mila euro. A completare il quadro, per la ricerca della progressività, interverrebbe l’architettura a tre livelli delle deduzioni da 3mila euro: applicate a ogni componente del nucleo familiare fino a 35mila euro di reddito complessivo, solo ai familiari a carico nella fascia 35-50mila per scomparire quando le entrate dichiarate sono più alte.