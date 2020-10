L’uomo senza mascherina che morde il dito al vigile che lo ha fermato

Dopo il caso di Santa Margherita Ligurein cui una donna ha picchiato l’agente della polizia locale che le stava facendo la multa per non aver indossato la mascherina Repubblica Firenze racconta lo strano caso del vigile che si è trovato con il dito morso mentre faceva il suo lavoro. Un uomo in uno scatto di violenza dopo essere stato fermato senza dispositivo ha aggredito l’agente:

Fermato dai vigili mentre camminava senza mascherina nel centro di Firenze, ha aggredito gli agenti arrivando anche a mordere uno di loro. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in via Calzaiuoli. La pattuglia della polizia municipale era impegnata in un controllo delle vie del centro quando ha notato una coppia che passeggiava senza indossare la mascherina, non lontano da piazza della Signoria. All’avvicinarsi degli agenti, uno dei due, un uomo, che dai controlli successivi è risultato essere un cittadino di origine albanese, ha dato in escandescenze: prima ha iniziato a polemizzare con i vigili, sostenendo di avere tutto il diritto di non tenere la mascherina, poi è passato alle urla e agli spintoni.

La pattuglia ha chiesto rinforzi, ma l’uomo ha continuato a inveire contro gli agenti lanciandosi contro di loro con pugni e calci. In uno scatto di violenza, uno dei vigili è stato perfino morso a un dito: una ferita che i sanitari del pronto soccorso di Santa Maria Nuova hanno giudicato guaribile in 12 giorni. Otto invece i giorni di prognosi per gli altri due agenti. L’aggressore è finito in manette per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: oggi sarà giudicato con rito direttissimo