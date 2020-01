Filippo Storer: il ragazzo che ha difeso Arturo Scotto dall’aggressione fascista

Il Fatto Quotidiano torna oggi sull’aggressione subita da Arturo Scotto a Venezia a Capodanno, raccontando la storia del ventenne Filippo Storer, che la notte di Capodanno in piazza San Marco a Venezia è intervenuto per difenderlo.

Sembra già tutto archiviato: “C’è qualcuno che mi ha detto che sono un eroe nazionale…”, ride, “a me non sembra di aver fatto niente di eccezionale”.E i tuoi amici cosa ti hanno detto? “Che ho fatto bene, ma poteva scapparci una bottigliata”. È intervenuto per questo Filippo, ha visto una famiglia in difficoltà. Tutto qui, la politica non c’entra granché: “Sì, seguo qualcosa, cerco di informarmi.Ma niente destra osinistra. Il fascismo? Non mi piace…hanno fattocose brutte…poi la violenza, l’odio…io non sono così”.Filippo difende il suo Veneto:“Non è vero che siamo razzisti o fascisti”. Ma non hai paura che adesso gli amici dei fascisti ti rompano le scatole? “No, in tanti mi hanno detto che ho fatto bene, anche nel mio paese. Non mi sento solo”.