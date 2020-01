È polemica a Massa per un post su Fb, successivamente rimosso, del consigliere comunale di maggioranza della Lega, e coordinatore provinciale dei giovani del Carroccio, Filippo Frugoli, con offese nei confronti di Sandro Pertini.

Filippo Frugoli: il consigliere leghista di Massa che insulta Pertini, poi cancella tutto e si scusa

L’esponente leghista lo avrebbe scritto per criticare la richiesta di un’associazione culturale di intitolare un ponte all’ex presidente della Repubblica. “Ci vuole coraggio a fare una richiesta così – aggiunge Frugoli -. Se gli verrà dedicato un ponte chiederò di dedicare una via alle stragi partigiane, o alle vittime dei partigiani e delle brigate rosse. No Pertini”.

Poi Frugoli ha cancellato il post e spiegato di “essere stato frainteso, se ho scritto qualcosa di non reperibile nei dati storici mi scuso, so che Pertini è stato un grande presidente”. La polemica oggi è arrivata anche in consiglio comunale di Massa durante le celebrazioni per il Giorno della Memoria. Per il consigliere comunale Pd Stefano Alberti sono “parole di una gravità assoluta, al limite della diffamazione e della querela. Non è ammissibile tanta ignoranza da una istituzione comunale. Il sindaco prenda provvedimenti”.

