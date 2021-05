La leghista che dice che il covid si cura con le vitamine e viene sbugiardata in diretta tv | VIDEO

L’europarlamentare del Carroccio ha citato studi (no, non basta che siano stati pubblicati per renderli effettivi e confermare l’efficacia) sull’effetto delle vitamine contro l’infezione. Matteo Bassetti prima strabuzza gli occhi, poi smentisce in toto le parole di Francesca Donato

La Lega torna a sfoderare i suoi pezzi da novanta e regala un’emozionante doppietta nel giro di pochi giorni. La protagonista è sempre Francesca Donato che, solo qualche giorno fa, aveva paragonato i vicini delatori – ovvero quelli che avvisano le forze dell’ordine in caso di feste domiciliari con assembramenti – a chi faceva la spia sugli ebrei nascosti al tempo del nazi-fascismo. Questo sembrava essere l’apice dei commenti dell’europarlamentare del Carroccio, ma ieri sera ha deciso di confermare questa sua predisposizione alle figuracce ricevendo una smentita in diretta sul Covid che si cura con le vitamine e gli integratori.

Francesca Donato smentita in diretta da Bassetti sul Covid che si cura con le vitamine

Durante la puntata di Di Martedì, Francesca Donato prende la parola parlando di terapie domiciliari per curare l’infezione da Sars-CoV-2 e la malattia che ne deriva. A un certo punto, cita studi “siciliani” sulle vitamine e gli integratori che aiutano a debellare il Covid. Ed è lì che scatta l’imbarazzo in studio. Giovanni Floris la ferma e fa intervenire gli altri ospiti in studio e in collegamento. E proprio sullo schermo alle spalle dell’eurodeputata leghista appare il volto di Matteo Bassetti che, incredulo per quella affermazione, strabuzza gli occhi.

L’infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova non si limita a una mimica facciale che sottolinea tutte le amenità appena pronunciate (perché citare studi non è sintomo di cure efficaci, visto che il percorso di revisione delle ricerche è lungo e non si limita alla pubblicazione su qualche sito o rivista), ma smentisce in toto quelle fuorvianti parole: “No, mi dispiace ma la lettura scientifica non dice esattamente che il Covid si cura con le vitamine. Ci sono degli studi che dimostrerebbero un beneficio di alcuni di questi farmaci, ma nessuno di questi studi è stato condotto seguendo le regole della Good Clinical Practice”. Si tratta di studi randomizzati e controllati, come spiega bene Matteo Bassetti rivolgendosi a Francesca Donato, che si basano su un confronto tra un farmaco e un placebo. Insomma, di cosa stiamo parlando? Di cosa parla la leghista in diretta televisiva? per fortuna c’è stato un fact-checking in diretta e quell’affermazione è stata smentita sul nascere.

(foto e video: da Di Martedì, La7)