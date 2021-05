La leghista che paragona chi denuncia le feste dei vicini con chi faceva la spia sugli ebrei nascosti

Francesca Donato è europarlamentare per la Lega. E tra chi mandava allo sterminio gli ebrei denunciandoli ai nazisti e chi chiama il 113 perché il vicino non rispetta le regole anti COVID non trova nessuna differenza

Francesca Donato è un’eurodeputata della Lega. E non è nuova ad uscite social piuttosto discutibili. Ora, secondo lei, chi denuncia le feste contro le regole anti covid è simile ai chi faceva scoprire gli ebrei nascosti durante il nazismo

Chissà cosa avrà da dire al riguardo Alessandro Gassmann che sui social aveva rivendicato il suo diritto di non “lasciare perdere”. La leghista ha pubblicato un tweet che dice: “Quelli che oggi denunciano i vicini che “festeggiano abusivamente”, nel ventennio avrebbero chiamato i nazisti per denunciare chi nascondeva gli Ebrei. Questo è il loro livello etico e morale. Vermi”.

Quelli che oggi denunciano i vicini che “festeggiano abusivamente”, nel ventennio avrebbero chiamato i nazisti per denunciare chi nascondeva gli Ebrei. Questo è il loro livello etico e morale. Vermi. — Francesca Donato (@ladyonorato) May 3, 2021

La Donato si riferisce al weekend passato che complice la festa del primo maggio, la primavera e le zone gialle è diventato l’occasione per molti per trasgredire le regole, e per altri di denunciarli: party clandestini, riunioni in bedeì & breakfast, assembramenti per lo scudetto. Gli italiani non hanno in tanti casi dato prova di buon senso e le multe sono state tante, come racconta il Corriere:

Il primo weekend in zona gialla per molte regioni ha fatto segnare un’impennata di controlli — il Primo maggio oltre 93 mila persone identificate e quasi duemila multe, il doppio del giorno precedente — come anche di «spiate» da parte di vicini di casa stufi di schiamazzi e rumori molesti. Chiamate al 112 che hanno comportato contravvenzioni e, in certi casi, denunce nei confronti di chi aveva organizzato le feste clandestine, non solo nella propria abitazione, ma anche in B&B e affittacamere. Ormai una moda, con controlli incrociati delle forze dell’ordine anche sui proprietari degli immobili e le agenzie che li affittano per verificare la regolarità dei contratti e il rispetto delle regole condominiali, oltre che di quelle anticontagi

Certamente due situazioni, quella in cui il vicino chiama il 113 per denunciare gli schiamazzi e quella in cui i delatori mandavano nei campi di concentramento gli ebrei, che non si somigliano neanche un po’. Ma non per la Donato che del resto anche in passato aveva fatto paragoni azzardati. Come quello tra chi difende l’utilità e l’importanza delle vaccinazioni, in base a dati scientifici, e quei medici che torturavano gli ebrei nei campi di concentramento