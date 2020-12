Fibra: offerte e consigli per navigare veloci in casa

Nell’era digitale restare connessi è indispensabile, ma non sempre si dispone di una velocità di rete ottimale: videochiamate che saltano e streaming video rallentati sono solo alcuni dei problemi che segnalano la presenza di una connessione lenta, e quando ciò accade solo l’ultra velocità della fibra ottica permette di usufruire di una trasmissione dati più efficiente.

Naturalmente, oggi accedere a questo tipo di connessione di ultima generazione è molto semplice. Il mercato, infatti, dà la possibilità di scegliere tra numerosissime offerte per la fibra di casa , come per esempio quella proposta da Sorgenia, caratterizzata da un rapporto qualità-prezzo vantaggioso per garantire il meglio all’utenza domestica.

Come scegliere l’offerta più conveniente per l’ultra velocità a casa

Dopo aver valutato accuratamente tutte le voci di spesa, per scegliere la migliore offerta fibra si deve considerare il tipo di connessione prevista dal contratto.

In alcuni casi è possibile avvalersi di un’architettura di tipo FTTH o Fiber to the Home, una connessione che giunge su fibra fino all’utente, con un importante vantaggio in termini di velocità.

In altri si parla, invece, di infrastruttura FTTC (Fiber to the Cabinet), che dà accesso a una connessione che viaggia su fibra fino alla cabina su strada, per poi proseguire su rame fino all’abitazione.

In poche parole, a differenza dell’ADSL, che si basa esclusivamente sui fili di rame, la fibra ottica si avvale di un’infrastruttura di ultima generazione, che consente il trasporto più veloce di grandi quantità di dati.

Il risultato è una connessione stabile e priva di interferenze, con una velocità di download che oscilla dai 100 ai 300 Mbit/s, per connessioni che si basano su tecnologie di tipo FTTC, e pari a 1 Gigabit per connessioni FTTH.

Oggi, infatti, la fibra ottica è quanto di meglio possa offrire la tecnologia delle telecomunicazioni. La rete di cui si avvale ha elevate capacità di conduzione e non risente di problemi di natura ambientale, riducendo al minimo il rischio di inconvenienti che richiedano l’intervento dei tecnici.

Proprio per questo, la fibra rappresenta la soluzione migliore per navigare senza imprevisti anche da casa, dove permette di dedicarsi allo smart working, utilizzare piattaforme di studio o di streaming video anche in ultra HD o avvalersi dell’ultra velocità anche in presenza di più dispositivi connessi in contemporanea.

Fibra ottica: le migliori offerte in rete

Come anticipato, una delle proposte di fibra per la casa più convenienti tra quelle attualmente disponibili sul mercato è l’offerta formulata da Sorgenia, una proposta vantaggiosa, che garantisce l’accesso esclusivo a un sistema di tipo FTTH, prevedendo soluzioni sempre trasparenti e del tutto prive di costi nascosti.

A tutto questo, Sorgenia affianca la possibilità di accedere a una fibra green, per una connessione che sia sempre ultra veloce, ma allo stesso tempo sostenibile, garantendo la riduzione dell’impatto ambientale e rendendo i contenuti digitali più accessibili.

Dalla fase produttiva allo smaltimento, passando per la posa in opera e la manutenzione, la fibra ottica è una tecnologia rispettosa dell’ambiente. Nello specifico, la produzione della rete di cavi per la fibra ottica prevede emissioni molto minori rispetto a quelle necessarie per realizzare la classica cablatura in rame, con un ciclo di vita stimato sensibilmente più lungo, che riduce gli sprechi e le possibilità di continui rimpiazzi.

Questo permette di limitare eventuali interventi di manutenzione o il trasporto di opere di sostituzione, con un vantaggio che si riflette sulle opere, ma soprattutto sull’ambiente.