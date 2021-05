“Fenomeno del c…”: la lite tra Conte e Lautaro durante Inter-Roma | VIDEO

Cosa è successo tra Antonio Conte e Lautaro Martinez nel finale di Inter-Roma? Al momento della sostituzione sono volate parole pesanti tra il calciatore e il suo allenatore

“Fenomeno del c…”: lo scontro tra Conte e Lautaro durante Inter-Roma | VIDEO

Nonostante lo scudetto già in tasca Antonio Conte non si accontenta della una prestazione poco brillante dell’attaccante argentino e nel finale della partita, terminata 3-1 per i nerazzurri, decide di sostituire Lautaro, entrato al 35′ al posto dell’infortunato Sanchez. Lo richiama in panchina al al 77′ per Andrea Pinamonti ma il calciatore non la prende bene: prende a calci una bottiglietta che vola sopra la testa dei suoi compagni. A quel punto Conte, che fino a quel momento non aveva ricambiato lo sguardo ostile di Lautaro gli urla un rimprovero: “Porta rispetto, non fare il fenomeno del ca…”.

A dire il vero sembra, come riferisce chi ha assisito alla scena, che il calciatore non si sia solo limitato a calciare la bottiglietta ma abbia anche rivolto qualche parola pesante al suo mister:

Nel post partita il vice Stellini ha spiegato cosa è successo e ridimensionato l’episodio: “Successe una cosa molto simile anche a me, quattordici anni fa. L’allenatore mi sostituì dopo venti minuti: so cos’ha provato Lautaro perché sono situazioni che ho vissuto sulla mia pelle. Noi vogliamo e ci aspettiamo che i calciatori entrino in campo e diano il massimo. Lui in quel momento non stava reggendo il colpo”. I tifosi interisti hanno commentato sui social così l’intransigenza di Conte:

