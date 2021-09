La mattanza delle donne da parte di quei bravi italiani. Ma Salvini e Meloni parlano solo di sbarchi

I leader di Lega e Fratelli d’Italia si “dimenticano” di parlare dei femminicidi in Italia commessi da italiani. Per loro la “notizia” è solo quando il colpevole è straniero

Il doppiopesismo è l’anima della politica. Un modus operandi utilizzato da molti (quasi tutti) gli esponenti dei vari partiti nostrani. Ma al vertice di questa tendenza troviamo i due leader dei due partiti più apprezzati dagli elettori (almeno secondo le ultime rilevazioni sondaggistiche). Matteo Salvini e Giorgia Meloni, infatti, continuano a gridare quando si parla di stranieri e migranti, ma non riescono a offrire lo stesso spazio a un urlo di dolore per tutte le vittime dei femminicidi in Italia. Perché le modalità sono sempre le stesse: se a macchiarsi di un reato è uno straniero si può fare (la loro) propaganda, ma se il carnefice è un italianissimo italiano è meglio limitarsi a un breve pensiero di cordoglio (e neanche sempre) e passare avanti.

Femminicidi in Italia, i silenzi di Salvini e Meloni se l’assassino è italiano

Dalla bacheca social del leader della Lega, infatti, non troviamo nessun messaggio per le due vittime di femminicidio nel Vicentino. Ma ampio spazio è stato dato – a spron battuto – al caso di Rimini. Ovviamente quell’episodio ha visto come protagonista un cittadino straniero e Salvini non poteva non cavalcare l’onda (così ha costruito il suo consenso elettorale nel corso degli anni, quindi non è una novità) per attaccare la Ministra dell’Interno.

E si tratta di un mantra ripetuto, perché il segretario del Carroccio conosce bene la “pancia degli italiani” e li stuzzica facendo una “rassegna stampa” di articoli di cronaca sugli stranieri.

Napoli, clandestino accoltella donna per rapinarla. Preso. La Spezia, immigrato pregiudicato e che doveva essere espulso, tenta violenza sessuale su turista. Preso. Ministro Lamorgese, quante altre vittime dobbiamo contare prima che l’Italia torni ad essere un Paese sicuro? pic.twitter.com/4jxOAn1qDc — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 12, 2021

Nessuno spazio per il tema dei femminicidi in Italia. Nessun riferimento agli italiani che uccidono le donne (italiane e straniere). Così come fa Giorgia Meloni che, evidentemente, sembra non essere toccata da questa mattanza che – purtroppo – aggiunge ogni giorno una pagina di cronaca nera nel nostro Paese. E i temi della leader di Fratelli d’Italia sono molto simili a quelli dell’alleato leghista.

Il richiedente asilo somalo che ha accoltellato 5 persone, tra cui un bambino, era stato segnalato dalla Croce Rossa alla Prefettura come soggetto pericoloso. Ma il governo non ha fatto nulla. Cosa altro deve accadere per sostituire il Ministro Lamorgese con qualcuno di capace? pic.twitter.com/5tmaAMLcgl — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 13, 2021

Seguo con apprensione quanto avvenuto a Rimini: un uomo di origini somale avrebbe accoltellato 5 persone su un bus, tra cui un bimbo, dopo essersi rifiutato di esibire un biglietto al controllore. Un pensiero e una preghiera per i feriti. Spero che questo criminale la paghi cara. pic.twitter.com/eRWnQHMyef — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 11, 2021

Lamorgese ha fallito su tutto: DIMISSIONI pic.twitter.com/eLgbVzV23o — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 11, 2021

Il resto è Green Pass, “cure domiciliari”, reddito di cittadinanza, video in cui abbraccia cani in canile e attacchi al politicamente corretto esaltando Elisabetta Canalis. Nulla sui femminicidi in Italia. Nulla sugli italiani che uccidono le donne. Nessun post per ricordare Alessandra Zorzin e Rita Ameze. Nessun pensiero pubblico da Salvini e Meloni per tutte le altre donne vittime della violenza ingiustificata degli uomini italiani. Perché quelli non portano voti, quindi non vale più il motto “Prima gli italiani”.

(Foto IPP/Matteo Rossetti)