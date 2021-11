“L’Italia è il paese che amo”: così Fedez svela come ha trollato tutta l’Italia e la politica | VIDEO

Fedez e la politica? Alla fine il rapper ha tenuto il discorso che tutti attendevano, quello con il quale annuncia la sua “discesa in campo”, come chiacchierato negli ultimi giorni in seguito alla registrazione di un dominio web che porta il suo nome e che sembrava destinato a raccogliere la sua eventuale campagna elettorale. Si tratta di un discorso ironico e canzonatorio, realizzato imitando e schernendo quello dei politici vecchio stampo, con più di un riferimento a Silvio Berlusconi e al suo annuncio del 26 gennaio 1994 in cui lanciava Forza Italia.

Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria

Vota Disumano 💅🏻#ioscelgodisumano #26novembre #fedezelezioni2023 pic.twitter.com/zJ3DhcHXZV — Fedez (@Fedez) November 15, 2021



Fedez politica: il video che rivela cosa c’è dietro “Vota disumano”

Fedez si è infatti presentato dietro una scrivania di legno con un cagnolino sulle gambe, imitando la Dudù dell’ex Cavaliere, parlando dell’Italia come un Paese che ama e nel quale ha imparato “a fare il mestiere del truffatore”, in assonanza con quanto dichiarava Berlusconi che invece diceva “imprenditore”. “Ho scelto di scendere in campo e di frodare la cosa pubblica – dice il cantante in tono ironico – perché non voglio vivere in un paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo a un passato di conquiste sindacali e diritti”. Il nome del partito fantoccio da lui inventato, con tanto di logo, è “Disumano”: “Vi dico che è possibile – conclude – e anzi doveroso realizzare insieme un grande incubo, quello di un’Italia sempre più ingiusta e menefreghista per chi ha bisogno, e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio”. Il video termina con la presentazione del nuovo simbolo e l’inno, ricalcato sul celebre filmato della donna che canta “menomale che Silvio c’è”, cambiando il nome con “Federico”.

Già nella mattinata Fedez aveva stuzzicato la curiosità dei suoi fan, pubblicando un video in cui raccoglieva tutti i pareri di giornalisti televisivi e articoli cartacei in cui si discuteva della sua eventuale entrata in politica. Poche ore dopo è arrivato il video parodia, a conferma che – per ora – il suo ingresso nella scena pubblica è solo illusione.

Fedez lancia “Disumano”, il nuovo album

Si è trattato, nel complesso, di una mossa che serve a lanciare il so nuovo album “Disumano”, che uscirà il prossimo 26 novembre. Disco che per ammissione dello stesso rapper “farà discutere non poco” e farà lavorare i suoi avvocati, come già successo più volte in passato.

L’accusa a Stefano Feltri per l’attacco su Amazon

In un video pubblicato poco dopo il finto discorso politico, Fedez ha attaccato il direttore di Domani Stefano Feltri, che ha firmato un editoriale dal titolo “Servono nuove regole per gli influencer in politica”, in cui sottolineava il possibile conflitto di interessi per chi è diventato famoso sui social e adesso sponsorizza grandi aziende come Amazon. Il cantante ha fatto però notare come anche Domani abbia pubblicità di Amazon all’interno delle sue pagine, e in particolare sull’ultima, che è tra quelle maggiormente in vista e quindi più costosa per l’inserzionista.