Fedez aveva annunciato che ieri sarebbe stata una giornata importante per la sua malattia. Ora dopo l’intervento lo aspettano esami decisivi per definire il quadro clinico e il percorso delle cure

Fedez è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano. La notizia è stata anticipata dal quotidiano ‘Libero’ e poi confermata da Adnkronos e anche da Corriere e Repubblica che parla di intervento all’addome. Il Corriere della Sera spiega che durante il decorso postoperatorio verranno eseguiti esami che saranno decisivi per stabilire con precisione il quadro clinico e il percorso delle cure. In reparto con Fedez ad assisterlo c’era anche la moglie Chiara Ferragni. Fonti del San Raffaele parlano di “ripresa” e annunciano che presto tornerà a casa, come conferma anche il post su Instagram in cui i Ferragnez fanno gli auguri alla piccola Vittoria per il suo primo compleanno:

Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata.





Fedez operato al San Raffaele: intervento all’addome

Il rapper sulle sue storie di Instagram aveva annunciato che ieri sarebbe stata una giornata importante per lui e aveva ringraziato ”tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte – aveva scritto Fedez – grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

La scorsa settimana Fedez, sempre su Instagram, aveva svelato di avere un “problema di salute” che “per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Questo comporta un percorso importante. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto – aveva detto Fedez commosso in un video – Mi sento di raccontare in futuro questa mia nuova avventura. Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona che non è circondata da tanti affetti come sono io, riesco a conferire un senso a questa parentesi della mia vita. Cosa che a tratti non riesco a dare”, aveva spiegato.