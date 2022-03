Fedez annuncia in lacrime di avere un problema di salute | VIDEO

“Faccio questo video credo un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose nella speranza che faccia bene anche a me”: Fedez appare visibilmente scosso nelle sue storie Instagram e comunica ai suoi follower di aver saputo dai medici di soffrire di un “problema di salute”, che il rapper non ha voluto specificare, ma che “per fortuna è stato trovato con grande tempismo”.

Fedez annuncia in lacrime di avere un problema di salute

“Questo comporta un percorso importante che dovrò fare”, spiega Fedez, e “che mi sento di raccontare sperando di riuscire a “dare conforto anche solo a una persona che non ha la fortuna di essere circondata da tanti affetti come me”. Non seguiranno aggiornamenti costanti o immediati sul suo stato di salute: “Adesso voglio stringermi alla mia famiglia e ai miei figli”. “Volevo buttare fuori un po’ di merda – conclude Fedez – in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici, la mia famiglia. Spero di potervi fare aggiornamenti positivi il prima possibile”. Il rapper ha poi informato tutti che tramite la sua fondazione è stato acquistato un automezzo speciale per il trasporto e la refrigerazione di farmaci, e che presto sarebbe stato consegnato alla Croce Rossa Italiana.

Mi dispiace molto per Fedez😭 spero si riprenda presto pic.twitter.com/TGrr0RRQEw — 🦋A🐯I (@Virgo_699) March 17, 2022



Nel dicembre del 2019 Fedez aveva reso pubblico dell’esito di un esame medico alla testa che aveva riscontrato una demielinizzazione, un processo dovuto all’infiammazione della mielina (a guaina che circonda e isola le fibre nervose) che può essere un sintomo della Sclerosi multipla. Non è chiaro, per volere stesso del cantante, se il suo “aggiornamento social” sia legato a questa condizione.

Chiara Ferragni: “Ti amiamo sempre di più, presto starai bene”

Con un post su Instagram sua moglie Chiara Ferragni ha mostrato pubblicamente la sua vicinanza: “L’amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più di sempre amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto”.