Fedez le canta, di nuovo, a Renzi: “Ci tieni al ddl Zan o sei il solito parac*ulo”? | VIDEO

“Cogliere la bassezza della politica italiana è vedere Matteo Renzi chiedere un dibattito pubblico a Chiara Ferragni, questa è la cosa triste”. Esordisce così Fedez nelle sue Instagram Stories pubblicate questa mattina, all’indomani della (prima) polemica nata tra sua moglie e il leader di Italia Viva. Il rapper di Rozzano non utilizza mezzi termini per rispondere allo scontro a distanza e annuncia per questa sera un’altra diretta social in compagnia di Alessandro Zan, primo firmatario della tanto discussa legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

Fedez contro Renzi, il rapper chiede se il leader di Italia Viva sia un “parac*lo”

Un caos non calmo nato dopo le parole pronunciate da Chiara Ferragni che, commentando il balletto attorno all’approvazione del ddl Zan, aveva definito “schifosi” i politici italiani. Un aggettivo che non era piaciuto a Matteo Renzi. Poi l’annuncio di quello che oggi è puntualmente arrivato, con Fedez contro Renzi che diventa (ancora una volta) una realtà vissuta sui social.

“Quello che mi stupisce è che ogni volta che io e mia moglie ci permettiamo di esprimere un nostro libero pensiero sul nostro paese è vedere questa distesa di intellettuali, politici e giornalisti che, dandoci degli ignoranti a noi, non fanno altro che mettere sullo stesso livello il pensiero di Chiara Ferragni e quello dei politici italiani. Matteo Renzi è un politico pagato dagli italiani per rappresentarli. Chiara Ferragni è un’imprenditrice che non grava sulle tasche degli italiani e che esprime un suo pensiero e può permettersi di farlo anche in maniera banale”.

Storie tese tra i due. Poi il rapper ha annunciato che questa sera, sulla sua pagina Instagram, ci sarà una diretta proprio con Alessandro Zan, Marco Cappato e Giuseppe Civati per parlare in modo approfondito dei temi del Ddl (e non solo). E qui, polemicamente, si pone alcune domande a cui trovare risposta:

“Matteo Renzi ci tiene davvero al Ddl Zan o è il solito para… che ha sempre dimostrato di essere in questi anni di politica italiana? Il voto segreto sul Ddl Zan è davvero necessario? Perché io, mente stupida, semplice e ignorante da cittadino vorrei sapere che cosa votano i senatori che ci rappresentano per valutare il loro operato e allora perché secretare il loro voto?”.

Uno scontro che sembra essere solamente all’inizio.

(Foto IPP)