Dopo l’annuncio social della sua malattia, Fedez si era chiuso in un silenzio non in linea con il modus operandi del cantante, sempre sotto la luce dei riflettori. L’assenza di post, foto e stories aveva fatto crescere la preoccupazione tra i suoi fan, ma anche tra tutti coloro i quali sono rimasti colpiti da quelle sue lacrime sincere di qualche giorno fa. E allo scoccare della mezzanotte tra lunedì e martedì 22 febbraio, il cantante è tornato a parlare con un messaggio scritto tra le sue IG Stories.

Fedez annuncia che oggi è un giorno importante per la sua malattia

Parole di ringraziamento nei confronti di tutti coloro i quali lo hanno sostenuto. Dalla moglie ai suoi figli, dai suoi amici ai follower che non hanno fatto mancare il loro supporto:

“Domani (oggi, ndr) per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Un messaggio pubblicato su Instagram che si conclude con le emoticon di un quadrifoglio porta fortuna e di un cuore. Il rapper di Rozzano ha deciso di ringraziare tutti coloro i quali lo stanno sostenendo da giorni, da quando ha annunciato quel suo serio problema di salute. E questo messaggio è stato condiviso anche dalla moglie Chiara Ferragni sul suo profilo social.

Dita incrociate per quel che, dunque, accadrà oggi. Nella speranza che possano arrivare buone notizie.

(foto: da Instagram)