Il figlio di Arata all’incontro di Bannon con Salvini

Steve Bannon è il protagonista dell’inchiesta di Report che parte da Mischaël Modrikamen, portavoce di The Movement, organizzazione fondata insieme allo stesso Bannon per promuovere il nazionalismo economico e il populismo di destra in Europa. Modrikamen ha raccontato il particolare inedito ai giornalisti di Report, nel corso di un servizio incentrato sui rapporti del giornalista ed ex capo stratega della Casa Bianca con l’Italia, nel quale si vedono anche le immagini esclusive di Federico Arata, figlio di Paolo, accusato di aver pagato una mazzetta di 30mila euro al sottosegretario leghista Armando Siri.

Secondo l’inchiesta di Report che andrà in onda lunedì prossimo alle 21,20 su Rai 3, sarebbe proprio Arata jr l’artefice del rapporto fra Bannon e Salvini. È presente all’incontro fra i due del 7 settembre al Viminale, ma è anche consigliere a Palazzo Chigi del numero due del Carroccio Giancarlo Giorgetti. Nel video i due sono diretti al ministero degli Interni, dove Bannon incontrerà Matteo Salvini per farne il punto di riferimento italiano del suo “The Movement”. Nel servizio, mentre si fa accompagnare al Viminale, l’ex consigliere di Trump istruisce Arata jr: «Intendiamo fornire inchieste, analisi di dati, messaggi dal centro di comando». «Possiamo diventare il partito numero uno in Italia – gli risponde il giovane Federico – E poi dovrete dir loro che dobbiamo pianificare… Pianificare è la parola chiara… la vittoria per le Europee».

