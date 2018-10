Federica Sciarelli al Tg1?

Federica Sciarelli potrebbe traslocare da Chi l’ha visto? al Tg1 per intercessione del MoVimento 5 Stelle. L’intervista al Messaggero con cui Salvini ieri annunciava i cambiamenti in RAI non è piaciuta ai grillini e, fa sapere Gianluca Roselli sul Fatto Quotidiano,

IL PUZZLE per le direzioni di reti e tg però è quasi completo, manca solo qualche limatura, con Salvini e Di Maio d’accordo sul puntare sugli interni,anche perevitare possibili contenziosi con la Corte dei Conti. Il Cda decisivo potrebbe essere convocato per giovedì o venerdì, mentre questa mattina Giovanni Tria sarà ascoltato in Vigilanza.

La novità delle ultime ore riguarda il Tg1, per la cui direzione, in quota 5 Stelle, circola il nome di Federica Sciarelli. Non Alberto Matano e nemmeno Andrea Bonini di Sky, dunque, ma la giornalista conduttrice di Chi l’ha visto sarebbe il nome su cui Di Maio punta per il Tg più importante. In corsa c’è anche Franco Di Mare, ma su di lui ci sarebbe un veto della Lega, mentre Sciarelli è molto apprezzata anche da Salvini (che non si perde una puntata di Chi l’ha visto).